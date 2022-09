Regierung hat sich auf Strompreisbremse geeinigt

Die ├Âsterreichische Version der Strompreisbremse ist fixiert. Dem Vernehmen nach soll sie bereits am Mittwoch im Ministerrat beschlossen werden. Der KURIER erfuhr aus Verhandlerkreisen erste Details.

Die Bremse soll bis 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs eines Haushalts greifen, der Preis soll also bis 80 Prozent des durchschnittlichen Jahresverbrauchs des Vorjahres gedeckelt sein. F├╝r den Rest hat man den Marktpreis zu bezahlen. Dadurch werde auch ein Anreiz zum Stromsparen gesetzt, so die Verhandler.

Das Modell unterscheidet dabei allerdings nicht, ob es sich um einen Ein- oder Mehrpersonenhaushalt handelt - bereits im Vorfeld wurde Kritik laut, dass eine solche fehlende Differenzierung sozial nicht treffsicher sei.

Die Strompreisbremse war urspr├╝nglich f├╝r Ende August angek├╝ndigt, sie kommt damit versp├Ątet. Zudem muss sie nach dem Ministerratsbeschluss am Mittwoch auch noch vom Nationalrat abgesegnet werden.

500 Euro Entlastung

Die Strompreisbremse d├╝rfte, so errechnet es das Finanzministerium, pro Haushalt 500 Euro Entlastung bringen. Die Regierung soll daf├╝r etwa 2,5 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Bundeskanzler Karl Nehammer (├ľVP) werde die Strompreisbremse in K├╝rze pr├Ąsentieren, hie├č es am Sonntag.

Hilfen f├╝r die Wirtschaft

Auch die Wirtschaft schl├Ągt aufgrund der enormen Energiekosten Alarm. F├╝r Unternehmen soll es ebenfalls eine Preisbremse geben. Zur Unterst├╝tzung f├╝r die energieintensiven Unternehmen, insbesondere Klein und Mittelbetriebe - darunter auch Handwerksbetriebe - finalisiert die Regierung derzeit Hilfe, unter anderem einen Energiekostenzuschuss. Dabei wird eine rasche Bewilligung der F├Ârderung auf EU-Ebene angestrebt. Zudem wird aktuell die Strompreiskompensation f├╝r die energieintensive Industrie im Energieministerium fertig ausgearbeitet.