Regierung kennt beim politischen Islam kein Pardon

Radikale und/oder aus dem Ausland finanzierte Prediger sind aber nicht die einzigen bekannten „Sündenfälle“ des politischen Islam. Auch der türkische Nationalismus treibt in Österreich seltsame Blüten. In bester Erinnerung sind noch die Bilder von Kindern in Soldatenuniformen, die in der Atib-Moschee in der Brigittenauer Dammstraße die Schlacht von Gallipoli aus dem Jahr 1915 nachstellen mussten. Um das Gemetzel, das die Türken im Ersten Weltkrieg gewannen, „authentisch“ wiederzugeben, mussten die Kinder auch Leichen darstellen.

Der Atib-Dachverband suspendierte zwar den involvierten Imam und tauschte den Vorstand des Moscheevereins aus. Die Assoziation mit den Kriegsspielen in der Moschee hängt der Türkisch-islamischen Union aber ebenso nach, wie der Vorwurf der Spionage. Als er noch für die Grünen im Nationalrat saß, legte Peter Pilz Indizien dafür vor, dass im Auftrag des türkischen Religionsamtes Diyanet hierzulande Anhänger von Prediger Fethullah Gülen (den Erdoğan für den Putschversuch in der Türkei verantwortlich macht) ausspioniert wurden.

Und in immer kürzeren Abständen tauchen neue oder zumindest lang unentdeckt gebliebene Belege für radikale oder türkisch-nationalistische Umtriebe einiger Vereine auf.

So verweist etwa Islam-Experte Thomas Rammerstorfer auf ein YouTube-Video der Türkischen Föderation, die der rechtsextremen türkischen Partei MHP – sprich: den Grauen Wölfen – nahestehen soll. Der Film wurde am 24. Dezember 2017 hochgeladen und zeigt ebenfalls Kinder in Soldatenuniformen. Ein Bub im Tarnanzug zeigt von einem Rednerpult aus sichtbar stolz den rechtsextremen Wolfsgruß.

Laut Rammerstorfer, der vor Kurzem das Buch „Graue Wölfe – Türkische Rechtsextreme und ihr Einfluss in Deutschland und Österreich“ veröffentlichte, ist das Video im Rahmen einer Veranstaltung in einer angemieteten Sporthalle in Langenstein im Mühlviertel (OÖ) entstanden, bei der der Verein Avrasya seiner „Vaterlandsliebe“ Ausdruck verlieh. Unter den Feiernden zu sehen sind auch der Bundesvorsitzende der Türkischen Föderation, Ali Can, und dessen Stellvertreter Baki Uslu – der auch Generalsekretär des Obersten Rates in der IGGÖ ist.