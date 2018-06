Analyse: Politische Machtspiele in der IGGiÖ

Die Wahl Olguns war höchst umstritten und wurde von arabischen Moscheeverbänden ohne Erfolg angefochten. Kritiker, wie Islamexperte Thomas Schmidinger merkten damals an, dass sich die Türkei über Atib einen direkten Zugriff auf die IGGiÖ sichern konnte. Mitglieder von arabischen, aber auch anderen türkischen Vereinen werfen Olgun nun vor, mit der österreichischen Regierung deshalb so intensiv zu kooperieren, um unliebsame Gegenspieler aus der Glaubensgemeinschaft loszuwerden. Offiziell möchte das zwar niemand sagen. Die Mutmaßung, die türkisch dominierte IGGÖ kooperiere gar nicht so ungern mit der Regierung, ist aber nicht neu.

So stimmte man unter Olguns Vorgänger, Fuat Sanac, dem Islamgesetz zu – das eine ethnische Unterteilung der Kultusgemeinden vorsieht, statt eine regionale. Somit wurde die Vorherrschaft der mitglieder-stärksten türkischen Verbände gesichert, heißt es IGGÖ-intern.

Ein Mitglied mutmaßt, dass Olgun auch selbst seine Haut retten wolle, und deswegen auch eigene Leute von Atib „über die Klinge springen lassen würde“. Eine Stellungnahme aus der IGGÖ wird für heute erwartet.