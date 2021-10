Regieren mit der Kickl-FPÖ? Wie die SPÖ-Granden stritten

Sie warfen – in unterschiedlicher Intensität – das Argument in die Runde, dass ein solches Vier-Parteien-Bündnis wohl nur ein „Übergang zu Neuwahlen“ sein könne. Ihr Argument: Eine Regierung aus SPÖ, FPÖ und Grünen würde auf Dauer keinen Erfolg haben, weil man sich in so gut wie keiner wesentlichen Frage (Corona, Migration) einigen werde, u nd damit würde man erst recht wieder der ÖVP in die Hände spielen.

"Anti-ÖVP" als Klammer

Anders gesagt: Doskozil, Lang und Schnabl wollten, dass das Kurz-Abwahl-Bündnis maximal sechs Monate amtiert. In diesen wenigen Monaten sollte man die ÖVP-Skandale aufklären, denn dafür hätte die gemeinsame Klammer der vier Parteien gereicht, und dann sollte "selbstverständlich ein neuer Nationalrat gewählt werden". Davon hielten Rendi-Wagner und Ludwig wenig bis gar nichts: „Man darf die Menschen jetzt nicht mit Neuwahlen belästigen“, lautete sinngemäß ihre Antwort auf die Skeptiker.

Kein Beschluss wegen Patt

Laut KURIER-Recherchen ließ sich diese Patt-Stellung nicht auflösen – weshalb das Präsidium keinen formalen Beschluss fasste. Doskozil hat die Frontstellung später öffentlich bestätigt: „Es gab Befürworter und Gegner der Mehrparteien-Koalition. Die Befürworter waren in der Mehrheit, daher war das die Linie der SPÖ. Es ist dokumentiert, dass ich dagegen war. Und ich will das auch gar nicht leugnen.“