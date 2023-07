Rauch attackiert Bundesländer: "Sie schneiden sich ins eigene Fleisch"

"Das bringt nix"

Was Rauch jedenfalls mehrmals als zentrale Botschaft wiederholt: Mehr Geld für die Länder gebe es nur im Gegenzug für Reformen. "Die Mittel müssen so ankommen, dass sie eine strukturelle, reformatorische Wirkung haben", sagt Rauch.

"Was ich nicht machen kann: Frei verfügbares Geld ausschütten und jeder macht damit, was er will." Es könne nicht jeder auf seinen "eigenen, finanziellen Schützengraben" schauen, so Rauch. Er appelliert an die Bundesländer: "Man kann schon versuchen, jetzt in der altbewährten Weise das eigene Geldbörserl aufzufetten und damit Spielgeld zu haben. Das bringt nix. Das bringt den Patientinnen und Patienten überhaupt nichts."

Die Länder würden immer noch darauf schauen, was netto bei ihnen ankomme. "Wenn dieser Finanzausgleich nicht zustande kommt, ist das zum Schaden der Patienten und auch der Bundesländer." Warum? Dann komme überhaupt kein zusätzliches Geld an die Länder: "Null."

