"Ratten-Gedicht": Braunauer Vizebürgermeister tritt zurück

Am Ostermontag war bekannt geworden, dass in dem Gedicht Vergleiche zwischen Migranten und Ratten gezogen werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) und der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) zeigten sich daraufhin entsetzt und forderten eine Distanzierung. "Die getätigte Wortwahl ist abscheulich, menschenverachtend sowie zutiefst rassistisch und hat in Oberösterreich und im ganzen Land nichts verloren", sagte Kurz. Es brauche sofort und unmissverständlich eine Distanzierung und Klarstellung durch die FPÖ Oberösterreich.