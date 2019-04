"Ratten-Gedicht": Auch BBC berichtet über FPÖ-Eklat

" Aufschrei wegen 'zutiefst rassistischem' Ratten-Gedicht in Österreich" - so titelt die British Broadcasting Corporation, kurz BBC, am Dienstag auf ihrer Website. Das Gedicht des Braunauer Vizebürgermeisters Christian Schilcher ( FPÖ) hat es damit sogar in ausländische Medien geschafft.

"Es (das Gedicht, Anm.) wurde von Christian Schilcher geschrieben, dem stellvertretenden Bürgermeister der rechtsextremen Freiheitlichen Partei ( FPÖ), die Teil der konservativen österreichischen Koalition ist", schreibt die BBC. Und um Klarheit hinsichtlich der Herkunft zu schaffen: "Das Gedicht wurde in einer FPÖ-Zeitung in Braunau am Inn, dem Geburtsort des nationalsozialistischen Führers Adolf Hitler, veröffentlicht."