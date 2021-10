Raab bildet internationalen "Schulterschluss gegen politischen Islam"

Österreich will künftig gemeinsam mit Frankreich, Belgien und Dänemark enger zusammenarbeiten, wenn es um Integrationsfragen sowie Probleme im Zusammenhang mit religiösem Extremismus geht. Das gab Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) am Donnerstag im Zuge des "Vienna Forum", einer erstmals einberufenen internationalen Konferenz zu Integrationsfragen in Wien, bekannt.

Zur Premiere geladen waren der dänische Minister für Integration, Mattias Tesfaye, die beigeordnete Ministerin für Staatsbürgerschaft im französischen Innenministerium, Marlène Schiappa, sowie der flämische Vizepremier- und Integrationsminister Bart Somers. Bei einem Arbeitsgespräch am Vormittag war auch der EU-Koordinator für Terrorismusbekämpfung, der Finne Ilkka Salmi, anwesend.

"Extremismus macht nicht an den Grenzen halt. Es braucht einen internationalen Dialog und Zusammenarbeit über politische Grenzen hinweg", sagte Raab vor Journalisten. Deshalb habe man sich auf einen "Schulterschluss gegen den politischen Islam" geeinigt. Wien soll dafür in den nächsten Jahren als "Kompetenzzentrum" etabliert werden, das Forum von nun an jährlich stattfinden, so Raab.