Putin auf Blitzbesuch in Wien: "Business as usual"

Eine Vertrauenskrise zwischen Russland und dem Westen? Ein Glaubwürdigkeitsproblem? Laut Österreichs Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen gibt es beides nicht.

„Business as usual“ nennt er den Besuch seines gestrigen Gastes. Wladimir Putin hatte sich da angesagt. Fanfaren und Hymnen im inneren Burghof, Freundlichkeiten und lächelnde Gesichter in den Rängen der österreichischen Regierung. „Alle haben ein Interesse an der Wiedererrichtung der Beziehungen“, so Putin in einem gemeinsamen Pressestatement mit Van der Bellen – nicht derer zwischen Russland und Österreich, die sind ohnehin da und gut. „Auch in den letzten Jahren ist der Dialog trotz aller Schwierigkeiten nicht abgerissen“, lobte Putin seine Gastgeber. Nein, mit der Wiedererrichtung der Beziehungen sind die zwischen Europa und Russland gemeint. Ein Glaubwürdigkeitsproblem? Ein solches gebe es nicht. Russland sei offen für den Dialog. Dass die Beziehungen zwischen der EU und Moskau angekratzt seien, das liege ja nicht an Russland.