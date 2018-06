Wladimir Putin: Der Straßenkämpfer, der die Macht ergriff

In den 27 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion hatte Russland nur drei Präsidenten: Den für seinen Alkoholgenuss in Erinnerung gebliebenen Sowjet-Reformer Boris Jelzin, den Platzhalter Dimitri Medwedew und Wladimir Putin, der am Dienstag in Österreich seinen ersten Staatsbesuch seit 2014 absolviert.

Putin wurde vor 65 Jahren in Leningrad (heute St. Petersburg) geboren. In seiner Jugend war er, der sich später selbst als "Hooligan" und "wirklich bösen Bub" bezeichnete, offenbar öfters in Straßenschlägereien verwickelt. Dass der junge Wladimir dabei körperlich anderen unterlegen war, lernte er mit seiner Technik aus dem Judo-Training auszugleichen. Schon damals, als er laut einer russischen Auto-Biographie in einer rattenverseuchten, ärmlichen Wohnung lebte, wollte er als Fan von Thrillern ein Spion werden. Nach dem Rechtsstudium ging Putin zum Geheimdienst KGB und arbeitete als Spion in Ostdeutschland, wo er den Fall der Mauer miterlebte.

1991 zerfiel die Sowjetunion, was Putin 2005 - in einer sonst der Demokratisierung Russlands unter seinen “spezifischen internen Umständen gewidmeten Rede - als “größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts” bezeichnete, die “Millionen seiner Landsleute außerhalb der Grenzen des russischen Territoriums” zurückgelassen habe. Oft wird ihm das als Sehnsucht nach der alten Macht der UdSSR ausgelegt, gelegentlich auch nur als Kommentar zu den Problemen des jungen russischen Staats gesehen.

Bereicherte Freunde sind gute Freunde

Putins Aufstieg an die Staatsspitze war rasant und ist mit Boris Jelzin verbunden. Für den ersten russischen Präsidenten arbeitete er im Wahlkampf 1996 und Jelzin ernannte ihn nicht lange danach zum Direktor des Geheimdienstes (FSB) und 1999 zum Ministerpräsidenten. Bei seinem Rücktritt nur Monate danach erklärte er Putin zum Interims- und Wunschnachfolger. Im Gegenzug gewährte Putin dem unter Korruptionsverdacht gestandenen Jelzin sofort Straffreiheit für seine Handlungen im Amt.

Doch Putin hatte noch andere Förderer. Nach der Neugründung des Staates verkaufte Russland in den 90ern große Teile des Staatsbesitzes im Eilzugstempo. Eine Kleptokraten-Oligarchie von staatsnahen Geschäftsleuten und Kriminellen wurde dabei steinreich. Als Mitarbeiter des Bürgermeisters und späterer Vizebürgermeister von St. Petersburg hatte Putin Möglichkeiten, solchen Leuten zu helfen. Sie revanchierten sich und manche unterstützten ihn bei seinem rasanten Aufstieg.