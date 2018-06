Politik und Privatleben Putins geben Rätsel auf

Das einzige, was Putin den Russen tatsächlich zurückgegeben hat, ist das Selbstbewusstsein, wieder eine Großmacht zu sein, die auf der Weltbühne mitspielt. Doch Erfolge wie die Eingliederung der Halbinsel Krim sind teuer und mit außenpolitischer Isolation erkauft. Das nur spärlich verhüllte militärische und politische Mitmischen in der Ostukraine kostete Menschenleben, Geld und produzierte im Endeffekt einen von Kriminellen beherrschten Kleinstaat, der an Russland hängt wie am Tropf. Die Intervention in Syrien war – vor allem wegen Zerstrittenheit und Inkonsequenz des Westens – bisher erfolgreich. Ob aus dem Prestigeerfolg tatsächlich eine dauerhafte Stärkung der Machtposition Russlands im Nahen Osten entsteht, ist weiterhin fraglich.