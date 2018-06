"Schon wieder unterbrochen": Reaktionen auf Putin-Interview

Tagesschau.de von der ARD interessiert sich mehr für Putins Einschätzung der Lage in Nordkorea: "Nach den Worten des russischen Präsidenten müssten sich beide Seiten bewegen. Wenn der nordkoreanische Machthaber auf weitere Raketen- oder Atomtests verzichte, müsse auch die Gegenseite verständliche, deutliche Schritte des Entgegenkommens setzen."

"Die Welt": Putin unterbrach Wolf

Ganz anders ging die Welt an das Interview heran. Die deutsche Tageszeitung analysiert die Gesprächsstrategie Putins. Das Interview habe nicht zuletzt fast eine Stunde gedauert, "weil sich beide Seiten nichts schenkten." Die Schuld an den oftmaligen Unterbrechungen des Gesprächsflusses sieht die Welt beim russischen Präsidenten. "Immer wieder unterbrach Putin den Journalisten, einmal sogar auf Deutsch (“Lassen Sie mich auch was sagen“) und stellte es dann aber so hin, als hätte Wolf ihn nicht ausreden lassen."