Projekt schon gestorben? Front gegen Sicherungshaft wächst

Das rechtsstaatliche Prinzip sei eines der Grundprinzipien der österreichischen Verfassung, so Wolff weiter. Es schütze vor Willkür bei der Anwendung staatlicher Gewalt, und der Gesetzgeber sei, abgesichert durch den Verfassungsgerichtshof, an höherrangiges Recht gebunden.

Leider gebe es in Europa und auch Österreich derzeit „Tendenzen, die besorgniserregend sind“. Hier spricht Wolff konkret die Äußerungen von Innenminister Kickl an, wonach das Recht der Politik zu folgen habe, sowie an dessen Forderung nach einer Sicherungshaft für Asylwerber. Manch ein Politiker wünsche sich eine Präventivhaft gleich für alle Bürger, wenn ein psychologisches Gutachten Gefährlichkeit attestiere.