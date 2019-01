Top-Juristen über Kickl: "Es wird gefährlich"

Verfassungsrechtler Heinz Mayer weist auf historische Erfolge der Menschenrechtskonvention hin: freie Meinungsäußerung, unabhängige Gerichte, die Garantie für jeden, sich frei bewegen zu können. "Die EMRK ist ein Bestandteil der europäischen Kultur geworden."

Mayer fragt kritisch, welches dieser Rechte Kickl denn "auszuhebeln" wünscht. "Da hat der Minister sich sehr dunkel geäußert. Die praktische Wirksamkeit der These des Innenministers können wir derzeit in Russland, China, der Türkei und wahrscheinlich auch in Polen sehen. Dort folgt das Recht der Politik. Im Zusammenhang mit der Menschenrechtskonvention wird diese Aussage gefährlich."

Funk sagt, natürlich könne das Parlament innerhalb der Verfassung neue Gesetze erlassen. Aber: "Es gibt gewisse Grenzen, die man nicht einmal andeutungsweise übersteigen sollte, zum Beispiel der Artikel 3 der Menschenrechtskonvention." Dort steht: "Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person."

"Ganz gewitzt" nannte Matthias Klatt, Rechtsphilosoph an der Uni Graz, in der ZiB2 am Mittwoch die Kickl-Aussage zum Vorrecht der Politik. Aber sachlich sei sie falsch. "Das Verhältnis von Recht und Politik ist sehr komplex und keine Einbahnstraße", sagte Klatt. "Politik schafft das Recht, fertig: So ist es nicht. Das Recht zieht der Politik auch Grenzen. Diesen zweiten Teil unterschlägt der Minister."