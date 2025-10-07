Causa Finanzamt: Start im Prozess gegen ÖVP-Klubchef Wöginger

War es "Postenschacher aus dem Bilderbuch" - oder nur ein Bürgeranliegen, das ÖVP-Klubchef August Wöginger weitergeleitet hat?

Mit dieser Frage ist ab heute ein Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Melanie Halbig konfrontiert. Beschuldigt sind neben Wöginger zwei Beamte, die dafür gesorgt haben sollen, dass ein ÖVP-Mann den Vorstandsjob im Finanzamt Braunau-Ried-Schärding erhalten hat.

Der Mann soll diesen Wunsch bei Wöginger in der Sprechstunde deponiert haben, Wöginger soll sich dann bei Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid für ihn eingesetzt haben, und dieser wiederum soll die Personalkommission beeinflusst haben.

Der Vorwurf lautet Amtsmissbrauch, es drohen bis zu fünf Jahre Haft. Wöginger wird als Bestimmungstäter geführt und bestreitet die Vorwürfe.

Anders die Beamten, die in der Personalkommission saßen: Sie haben am Montag völlig überraschend eine "Verantwortungsübernahme" eingereicht (der KURIER berichtete), was darauf hindeutet, dass sie heute zum Prozessstart eine Diversion beantragen.

Um 10 Uhr geht es los, der KURIER berichtet live aus Saal 61 am Linzer Landesgericht.