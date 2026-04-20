Postenschacher-Prozess: Wird Schmid nochmals als Zeuge geladen?

Nach fast einem Monat Pause wird am Dienstag in Linz der Prozess gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger und die Finanzbeamten Siegfried M. und Herbert B. wegen Amtsmissbrauchs fortgesetzt. Wobei „Pause“ nicht ganz stimmt – denn passiert ist in der Zeit durchaus etwas: Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat offenbar die Aussage von Kronzeuge Thomas Schmid im Postenschacher-Prozess am 9. März mitverfolgt – und Schmid über seinen Anwalt Werner Suppan wegen Falschaussage angezeigt. Nicht, weil Kurz selbst etwas mit dem mutmaßlichen Postenschacher im Finanzamt Braunau zu tun hätte; sondern weil Kurz – wie viele andere Beschuldigte im Casag-Verfahrenskomplex – großes Interesse daran hat, dass der Kronzeuge beim Lügen erwischt wird. Dann könnte er seinen Schutzstatus verlieren – und damit auch seine Glaubwürdigkeit.

Frühere Intervention Auch Wöginger dürfte es freuen, dass Schmid durch das kürzlich eingeleitete Ermittlungsverfahren zumindest angeschlagen ist, wurde doch auch er von Schmid schwer belastet. Im Prozess, der seit Februar in Linz läuft, lag der Fokus ursprünglich auf der Besetzung des Vorstandsjobs im Finanzamt Braunau Anfang 2017. Wöginger soll damals die Bewerbungsunterlagen von ÖVP-Funktionär Michael L. an Thomas Schmid, Generalsekretär im Finanzministerium, weitergegeben haben. Schmid sagt, Wöginger habe ihm dabei vermittelt, dass „der L. es werden soll“, also habe er sich bei der Personalkommission (in der Siegfried M. und Herbert B. saßen) für ihn eingesetzt. Schon in der Anklageschrift der WKStA war die Rede von einem anderen Hearing, das einige Wochen vorher stattfand – für das Finanzamt Freistadt. Schon da soll es für L. den Versuch einer Intervention gegeben haben. Durch wen und wie genau, das ließ sich für die WKStA aber nicht ermitteln.

Ende März schilderten dann vier Zeugen im Prozess folgendes: Schmid soll damals den Sektionschef Hans Georg K. angewiesen haben, den erstgereihten Kandidaten Jürgen G. zum Rückzug aufzufordern, damit Michael L. den Posten haben kann. Erfolglos. Schmid soll verärgert gewesen sein, dass „sein Kandidat“ nicht zum Zug kam. Weil Schmid dann im Prozess am 9. März sagte, er habe „wenig bis gar nichts“ mit der Besetzung in Freistadt zu tun gehabt, wirft ihm Kurz nun in seiner Anzeige eine Falschaussage vor.