Lebensgefährte von Brigitte Bierlein verstorben

Der langjährige Lebensgefährte von Brigitte Bierlein, Ernest Maurer, ist überraschend gestorben. Das bestätigte die Familie dem KURIER. Der im Gegensatz zu Bierlein selten in der Öffentlichkeit anzutreffende pensionierte Richter hatte einst Jörg Haider vertreten und galt daher oft als „Haider-Intimus“, was allerdings nicht der Wahrheit entsprach. Der überaus korrekte Beamte gehörte keiner Partei an und hatte außerhalb der Gerichtsverhandlungen auch keinen Kontakt mit Haider. Seine Justizkarriere begann schon unter Christian Broda. Fachleute bescheinigten ihm, dass jedes seiner Urteile einer wissenschaftlichen Arbeit gleiche. Er war eine Richterpersönlichkeit mit Ecken und Kanten, eine starke unangepasste Stimme in der Justiz, von Links für seine Urteile oft kritisiert. Sie entsprachen nicht dem politischen Mainstream.