Fünf österreichische Bundeskanzler erinnern sich an Angela Merkel

Sie ist seit 22. November 2005 deutsche Regierungschefin, und in wenigen Wochen wird Angela Merkel dieses Amt abgeben. Am 26. September finden Bundestagswahlen statt, und sobald eine neue Regierung gebildet ist, ist „die Kanzlerin“ Geschichte.



Aber was für eine Geschichte! Sie war die mächtigste Frau der Welt, saß in der Euro- und der Migrationskrise am Steuer, verhandelte den Lissabon-Vertrag und lief während der Corona-Krise erneut zur Hochform auf. Und unter anderem hat sie auch vier österreichische Bundeskanzler ausgesessen und einen fünften erlebt. Allein daran sieht man die hohe Stabilität der deutschen Politik, selbst im Vergleich zu einem politisch stabilen Land wie Österreich.

Wie ist Angela Merkel persönlich? Was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Was zeichnet sie aus? Was verbindet sie mit Österreich? Der KURIER hat aus Anlass ihres bevorstehenden Abschieds fünf österreichische Bundeskanzler gebeten, Eindrücke aus der Zusammenarbeit mit der deutschen Politikerin zu schildern. Demnach muss sie tatsächlich eine bemerkenswerte Persönlichkeit sein.