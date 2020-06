Geldregen aus Kulturbudget für FPK-Eigenwerbung

Jetzt weiß man endlich, wie im freiheitlichen Kärnten „ Volkskultur“ definiert wurde: „Essen und Trinken mit Harald Dobernig“ – auf Steuerzahlerkosten, selbstverständlich.

Dem KURIER liegt die detaillierte Aufstellung des Amts der Kärntner Landesregierung vor, wofür eine Million Euro im Jahr 2011 unter dem Titel „ Volkskultur“ verwendet wurde. Demnach gab Dobernig 536.352 Euro für „Diverses Kunst und Kultur“ sowie 430.357 Euro für „Brauchtums- und Heimatpflege“ aus.

Kunst, Kultur, Brauchtumspflege? Bierfässer für Musikkapellen und Sängerrunden, Bewirtungen rund ums Jahr, was immer gerade der Kalender hergab: Beginnend beim Neujahrsempfang über Faschingsbewirtungen, Osterjausen und Muttertagsfeiern bis zum Landjugendfest, dem Heimatherbst und schließlich dem Advent – stets war der Herr Landesrat mit Getränken, Bier und Speisen zur Stelle. Bei Adventkonzerten spendierte er einmal um 650 Euro, ein andermal um 700 Euro Maroni, dann gab’s zur Abwechslung Lebkuchenherzen (700 Euro), Reindlinge, achtzig Kekssackerln, Jausenkörbe und vieles mehr.

Auch Geschenke wie Blumensträuße und Geschenkkörbe finanzierte Dobernig aus dem Kultur-Budget.

Selbst Bekleidung findet sich unter den Abrechnungen: „Besticken von drei Filzhüten“, „Ankauf Kilt LR Dobernig“, „Gilet und Krawatte LR Dobernig“, eine zweite Krawatte, eine Kinderlederhose usw. Alles auf Steuerzahler-Kosten.

Weiters hat Dobernig um 22.000 Euro Adventkalender angeschafft, deren „Lieferung“ mit weiteren 400 Euro zu Buche schlug. Auch Blumenschmuck, Tischtücher, und Hostessen für Veranstaltungen firmieren unter „Kultur“. Man findet in der seitenlangen Aufstellung von Ausgaben kaum einen Posten, der wirklich das Prädikat „ Volkskultur“ verdient hätte. Man findet Fahrtkosten, Inserate und, nicht zu vergessen, Dober-Sticks (USB-Sticks mit dem Konterfei des Landesrats) um 13.000 Euro.

Bei so viel Aufwand zur Eigenwerbung will man natürlich wissen, ob es sich gelohnt hat – also ließ Dobernig gleich auch eine „Image- und Akzeptanzstudie LR Dobernig“ um 6000 Euro aus dem Landesbudget anfertigen.