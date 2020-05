Suche nach weiteren "Geheimdepots"

Gibt es in Kärnten noch weitere „ Geheimdepots“, in denen Werbematerial von Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) gelagert ist? Verkehrsreferent Gerhard Köfer ( Team Stronach) lässt das jetzt prüfen.

Im Gebäude der ehemaligen Brückenmeisterei Villach wurde, wie berichtet, Werbematerial gefunden, über das Dörfler verfügt hat. Köfer war durch einen anonymen Hinweis auf tausende Schnuller, hunderte Fahrradhelme und Spielzeug gestoßen. Er vermutet, dass es noch weitere solcher Depots gibt. Dass eines davon in Feldkirchen ist, stellte sich als Gerücht heraus. „Das Ergebnis von Nachforschungen in dem Land gehörenden Lagern in Klagenfurt liegt noch nicht vor“, sagte Köfer-Sprecher Thomas Fian zum KURIER.

Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass das Depot in Villach über Auftrag von Albert Kreiner, Chef der Verkehrsabteilung des Landes, angelegt worden war. „Weil die bisherigen Depots in Moosburg und Feldkirchen anderweitig benötigt wurden, haben wir uns für das leer stehende Gebäude in Villach entschieden“, sagte Kreiner zum KURIER.

Ein Teil der Kinderhelme wird übrigens am Sonntag bei der Aktion „Autofreier Wörthersee“ verwendet. Damit wird ein Beitrag zur Bewusstseinsbildung, dass Radfahren nicht ohne Helm betrieben werden soll, geleistet“, sagt Kreiner. Und Schnuller und Kinderspielzeug? Dörfler hat eine einfache Erklärung parat: „Der Schnuller war ein Geschenk des Landes für jedes Neugeborene, Spielzeug gab es für Kindergärten. Und alles fiel in meine Kompetenz als Familienreferent und hat nichts mit Wahlkampf zu tun.“