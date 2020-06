Kärnten ist ein Albtraum für die Steuerzahler

Da war eine Bagage der Sonderklasse am Werk“: Wenn ein für seine Noblesse bekannter Spitzenbanker in Bassena-Sprache verfällt, muss das Entsetzen außergewöhnlich sein.

Ist es auch. In Zahlen ausgedrückt: Die Hypo Kärnten sitzt auf 11,7 Milliarden an faulen Krediten, das ist ein Drittel ihrer Bilanz- und fast die Hälfte ihrer Kreditsumme. Diese unvorstellbare Menge an derzeit uneinbringlichem Geld ist Folge des Systems Jörg Haider. Dieses System ist die Ursache, dass die Steuerzahler kräftig werden blechen müssen.

Es stimmt schon: Dass Bundesländer Haftungen für ihre Hypothekenbanken übernahmen, war üblich. Mit einem Unterschied: Niederösterreich etwa ging Haftungen lediglich bis zur Höhe seiner Jahreseinnahmen ein, Tirol immerhin bis zum Dreifachen. In Kärnten jedoch herrschte schierer Größenwahn: Das Land haftete für mehr als das Zehnfache seiner Jahreseinnahmen (Tabelle). „ Kärnten warf unter Haider den Turbo an – bei Tempo, Summen und Fahrlässigkeit“, sagt ein Branchenkenner. Man erkennt das gleiche Muster wie in der Politik: Postenschacher und der eine oder andere Griff in die Kassa sind auch Rot und Schwarz nicht fremd. Aber im Vergleich, wie die FPÖ an der Regierung hauste, lässt sie die Verfehlungen anderer verblassen (siehe Artikel links).