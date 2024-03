Polaschek: FH-Studienplätze "werden massiv ausgebaut"

Bereits eingeplant waren von 2023 bis 2025 je 350 weitere Plätze pro Jahr. Dabei liegt der Fokus auf MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sowie Berufen, die beim digitalen und ökonomischen Wandel benötigt werden. 2025/26 stehen den FHs nun weitere 350 Plätze zur Verfügung.

„Der Schwerpunkt soll hier auf bestehenden oder entstehenden Berufsfeldern liegen, in denen wir einen akuten Mangel an akademisch ausgebildeten Fachkräften haben“, sagt Polaschek. Die FHs sollen also Plätze in jenen Bereichen zur Verfügung stellen, wo es eine besonders große Nachfrage am Arbeitsmarkt gibt.