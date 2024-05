Von Pilz über Kreutner zur WKStA: Pilnaceks private Laptop-Daten auf Wanderschaft

Konkret wird den Beamten vorgeworfen, sie hätten sich nach dem Tod des hochrangigen Justiz-Sektionschefs mehr für seine Daten als für die Umstände seines Todes interessiert. So sollen sie kurz nach dem Fund seiner Leiche am Morgen des 20. Oktober 2023 plötzlich bei seiner Freundin in Rossatz, NÖ, vor der Tür gestanden sein und die Herausgabe von "Handy, Schlüssel und Laptop" verlangt haben.

Einige Wochen nach seinem Tod im Oktober 2023 tauchte ein Tonband auf, das im Sommer heimlich in privater Runde in einem Wiener Lokal aufgenommen wurde.

Dass die Polizei, wie Pilnaceks Freundin auf zackzack.at behauptete, weiterhin fieberhaft nach dem Laptop und einem geheimnisvollen USB-Stick gesucht hätte, unter anderem in Pilnaceks Wohnung in Wien, dementierte die Witwe.

Bekommen haben sie zumindest Handy und Schlüssel und gaben die Gegenstände später an die Witwe Pilnaceks weiter - was diese im KURIER-Gespräch bestätigte.

Im KURIER-Gespräch ging sie davon aus, dass die frühere Freundin ihres Mannes den Laptop hat. Sie werde "von Leuten benützt, um an das persönliche Datenmaterial meines Mannes zu kommen", sagte die Witwe.

Wie Pilz an die Daten kam, erklärte er in seinem Online-Beitrag, der just am Geburtstag des verstorbenen Sektionschefs veröffentlicht wurde, nicht. In einem weiteren Beitrag wehrte er sich gegen Kritik und erklärte, dass er selbst gerade dabei sei, die Laptop-Daten auszuwerten.