Pilnacek-Mitschnitt: Hanger muss Aussagen über Kickl widerrufen

Hanger: "Brunnenvergifter" Kickl

Hanger hatte behauptet, Kickl sei an der heimlichen Aufnahme oder der Veröffentlichung eines privaten Gesprächs mit dem ehemaligen Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek beteiligt gewesen. Am 21. November 2023 wurden die in einem Lokal aufgenommenen Mitschnitte veröffentlicht. Einen Tag später meinte Hanger auf krone.tv, Kickl habe zumindest die Veröffentlichung der Aufnahmen gesteuert und er traue dem "Brunnenvergifter" Kickl zu, an der Angelegenheit beteiligt gewesen zu sein.