Pensionistinnen sollen Pflegenotstand abfedern

Den Pflegebedarf nur über den Nachwuchs zu füllen, bezeichnet sie als "ein bisschen verkürzt gedacht": "Wenn alles so bleibt, wie es ist, und der Pflegebedarf so bleibt, wie er ist, dann wird sich das nur über den Nachwuchs nicht ausgehen". Man müsse auch in die Rahmenbedingungen investieren, damit "Leute auch in Vollzeit bis zur Pension arbeiten". Auch Pflegekräfte aus Drittstaaten umfassend einzusetzen dauere - vor allem aufgrund der Sprachkenntnisse.