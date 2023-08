Pflegenotstand: Gewerkschaft will 35-Stunden-Woche

Krise in den Spitälern: Laut den Gewerkschaften für den öffentlichen Gesundheitsbereich fehlen in ganz Österreich quer durch alle Berufsgruppen Fachkräfte. GÖD-Gesundheitsgewerkschaft und Younion-Team Gesundheit präsentieren am Mittwoch gemeinsam ihr Forderungspaket „gegen ein Burn-out unseres Gesundheitswesens“.

Und das hat es in sich: