Peter Kaiser: „Kärntens Reputation ist gefährdet“

Vorweg: Bis Ende August und auch noch am Parteitag selbst haben potenzielle Interessenten die Möglichkeit, ihre Kandidatur abzugeben. Ich habe Fellner in die Politik geholt, ihn zum Landesgeschäftsführer gemacht und später in die Landesregierung geholt. Er hat als Katastrophenschutz-, Gemeinde- und Bildungsreferent sein Gespür für die Anliegen und Sorgen der Menschen schon oft unter Beweis gestellt. Eine Tugend, die ihn auszeichnet und die man braucht, um als Politiker erfolgreich zu sein, ist seine Fähigkeit, zuzuhören, Probleme schnell und direkt anzugehen, wenn es sein muss auch unkonventionell.

Für mich zählt, was er bei dem von mir zur Aufrechterhaltung der Dialogbereitschaft einberufenen Runden Tisch gesagt hat: Da hat er auch gegenüber Bernard Sadovnik, dessen Vorfahren am Peršmanhof von der SS-Polizei brutal ermordet wurden und der zutiefst erschüttert ist, glaubwürdig sein zutiefst empfundenes Bedauern über diesen Vorfall ausgedrückt.

Fellner betont, dass die FPÖ in vielen Ansätzen ein Partner sei, mit dem man zusammenarbeiten könne. Teilen Sie diese Einschätzung?

Der Parteitag wird über seine und allfällige weitere Kandidaturen befinden. Es wird dann an ihm und dem neu zusammenzusetzenden Parteivorstand liegen, sowohl personelle als auch inhaltliche Weichenstellungen vorzunehmen. Bis dahin werden die Dinge dort diskutiert, wo sie hingehören: intern.

Sie haben in einem APA-Interview betont, Sie hätten die SPÖ Kärnten in ruhige Fahrwasser gebracht. Ist Ihnen das mit dem Land Kärnten auch gelungen?

In der Amtszeit von Jörg Haider war Kärnten mit allen möglichen Dingen in den Schlagzeilen – öfter, als es manchen lieb war. Ich war im Verhältnis dazu die eher ruhigere Variante, stand für eine gewisse Entschleunigung anstelle von High Life. Ich bin von Anfang an den Weg der breiten Konsolidierung gegangen, der nach der Hypo-Krise notwendig war. Obwohl sich eine Zweierkoalition ausgegangen wäre, habe ich 2013 die erste Dreierregierung auf Länderebene gebildet. Ganz bewusst, weil wir damals Haftungen in Milliardenhöhe hatten. Als dann ausgerechnet am 10. Oktober 2016, also dem Kärntner Landesfeiertag, der notwendige perzentuelle Satz der Gläubiger angenommen wurde, war das Damoklesschwert verschwunden, dass das Land Konkurs anmelden muss – wir hatten Kärnten aus der Hypo-Heta-Haftungszwangsjacke der Vorgänger befreit. Das war für mich einer der schönsten Tage, gleichsam ein zweiter 10. Oktober.

Begriffe wie entschleunigen und sanieren werden auch mit Christian Stocker verbunden. Sind Sie einander ähnlich?

Es entsteht der Eindruck, dass die Bundesregierung sich was den Stil betrifft, am erfolgreichen Kärntner Weg orientiert (schmunzelt). Ich habe im Gegensatz zu ihm einen großen Teil schon hinter mir. Er hat Parteien an seiner Seite, die sich ihrer Staatsverantwortung bewusst sind. Ich verhehle nicht, dass mich die Art, wie diese Regierung arbeitet, sehr positiv stimmt. Sie ist der Kärntner Form des ruhigen Arbeitens sehr ähnlich: Dass man nicht alles mit eitel Wonne machen kann, sondern auch sparen, auf manches verzichten und Strukturreformen einleiten muss.

Zurück zu den Finanzen: 2024 sind die Schulden auf vier Milliarden Euro geklettert. Nach wie vor ist Kärnten das Bundesland mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung. Können Sie wirklich zufrieden sein?

Als wir die Regierung übernommen haben, lag der Schuldenstand bereits bei über drei Milliarden. Wir haben dann fünf Budgets mit Überschuss produziert, aber auch viele schwierige Situationen gehabt – von der Hypo über den HCB-Skandal bis hin zur Pandemie und zahlreichen verheerenden Unwettern.