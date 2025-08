Peršmanhof: „Nicht den Frieden aufs Spiel setzen“

Lange war es um den ehemaligen FPÖ- und BZÖ-Politiker ruhig, angesichts der jüngsten Vorkommnisse meldet er sich nun zu Wort. „Es ist mir ein großes Anliegen, dass der Frieden in Kärnten nicht aufs Spiel gesetzt wird“, betont er gegenüber dem KURIER.

Wie berichtet, hat der massive Polizeieinsatz gegen ein Antifa-Camp auf dem Bauernhof, auf dem 1945 elf Slowenen von NS-Polizeikräften ermordet worden waren, über die Grenzen hinaus für Empörung gesorgt. Manche fühlen sich an längst überwundene Zeiten erinnert, in denen die slowenische Volksgruppe schwersten Anfeindungen ausgesetzt war.

Umso schlimmer seien die aktuellen Vorkommnisse, so Dörfler, der sich in Südkärnten ein Bild von der Lage gemacht habe. „Die Menschen sind frustriert und schockiert. Sie wollen das ganze Theater nicht.“

Kritik übt er aber an den Aktivisten des Antifa-Camps. Auf Bildern ist zu sehen, wie sie vor dem Peršmanhof mit Transparenten posieren, auf denen zweisprachig Parolen wie „Heimat im Herzen. Scheiße im Hirn“ zu lesen sind.

Anstatt Vorwürfe auf der Politbühne zu erheben, sei jetzt eine rasche Untersuchung des Polizeieinsatzes gefragt, so der Ex-Landeschef. Sollte es zu Verfehlungen seitens der Exekutive gekommen sein, müssten die Zuständigen natürlich zur Verantwortung gezogen werden.

„Hier stellt sich schon die Frage, ob der Gedenkort missbräuchlich verwendet wird“, so der ehemalige Politiker. „Gerade die Kärntner Slowenen sind sehr heimatverbunden. Was soll sich zum Beispiel eine Frau aus Zell Pfarre denken, die so eine Parole liest?“