Razzia auf dem Peršmanhof: „Fast noch schlimmer als der Ortstafelsturm“

Die Kritik am Polizeieinsatz gegen ein Antifa-Camp auf dem Kärntner Peršmanhof reißt nicht ab: Der slowenische Botschafter in Österreich, Alexander Geržina, fordert eine rasche Aufklärung der Geschehnisse. „Das, was passiert ist, hat auf alles einen Schatten geworfen“, so der Diplomat im Ö1-Morgenjournal bezüglich seiner zu Ende gehenden Amtszeit in Wien.