Kärntner SPÖ: Kucher votiert für Fellner als Kaisers Nachfolger

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GERT EGGENBERGER Philip Kucher, Peter Kaiser

Philip Kucher unterstützt öffentlich Daniel Fellner als Nachfolger von Peter Kaiser an der Spitze der SPÖ in Kärnten. Kucher galt als Alternative, will aber im Bund bleiben.