Wechsel in SPÖ-Kärnten: Wer Peter Kaiser als Landeshauptmann folgen will

Dies lässt sich auch von Philip Kucher (43) sagen, seit 2023 Klubobmann im Nationalrat. Im Machtkampf um die Parteiführung hatte er noch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil unterstützt, was ihn nicht daran hindern sollte, unter Andreas Babler in diese Schlüsselfunktion aufzusteigen. Dort fiel er unter anderem mit pointierten Reden gegen die FPÖ und Parteichef Herbert Kickl auf, was im blauen Kernland kein Nachteil sein dürfte. Diskutiert wird, ob er genügend Rückhalt in der Landespartei genießt. Stand er doch an der Spitze der Klagenfurter SPÖ, die in den vergangenen Jahren mit – vorsichtig formuliert – überschaubarem Erfolg unterwegs war.