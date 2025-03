Offen, wer Kaiser nachfolgen wird

"Wer als Parteivorsitzender nachfolgen wird, wird erst am Parteitag am 20. September feststehen", erklärte Sucher. Zwar gebe es eine Frist bis Ende August, bis zu der Bewerber für den Posten ihre Kandidatur melden müssen. Allerdings: "Wenn am Parteitag jemand bekannt gibt, sich der Wahl stellen zu wollen, ist das auch möglich - allerdings braucht der dann eine Zwei-Drittel-Mehrheit, um zur Wahl zugelassen zu werden", so Sucher. Noch völlig unklar ist, bis wann Kaiser Landeshauptmann bleibt. Sucher: "Er hat gesagt, er stellt sich bis zum Ende der Periode zur Verfügung." Allerdings sei dann "die Partei das entscheidende Gremium".