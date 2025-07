Kickl nach Kärnten? Was FPÖ-General Hafenecker zu Wechsel-Gerüchten sagt

Es wäre eine bemerkenswerte blaue Personalrochade: Seit einigen Monaten hält sich in Wiener Polit-Kreisen das hartnäckige Gerücht, Parteichef Herbert Kickl könnte sich auf die Spuren seines einstigen Mentors Jörg Haider begeben und bei der Kärntner Landtagswahl 2028 als Spitzenkandidat antreten (der KURIER berichtete).

Wesentlich konkreter sind die blauen Vorhaben rund um ihren U-Ausschuss zum Thema „ÖVP-Machtmissbrauch“ , in dem das Vorgehen gegen Corona-Maßnahmengegner und die Ermittlungen rund um den Tod des Justizbeamten Christian Pilnacek ausgeleuchtet werden sollen.

Die es freilich nicht gebe, wie Generalsekretär Christian Hafenecker am Donnerstag betont und die Kickl-Wechselgerüchte dementiert. Es handle sich lediglich um Gerüchte, die von der ÖVP lanciert worden seien . Kickl habe immer betont, "Volkskanzler" werden zu wollen. Dabei bleibe es auch.

Schließlich landeten die Blauen 2023 unter dem Spitzenkandidaten und Parteichef Erwin Angerer mit 24,5 Prozent und einem mageren Plus von 1,6 Prozentpunkten deutlich abgeschlagen hinter der SPÖ. Mit Kickl als Spitzenkandidat könnte man wieder zur Nummer eins im südlichsten Bundesland und ehemaligen FPÖ-Kernland aufsteigen, wäre die Überlegung.

Hafenecker ist davon überzeugt, dass die Höchstrichter den U-Ausschuss für zulässig erklären werden. Denn anders als von den politischen Gegnern behauptet, gebe es sehr wohl einen Zusammenhang zwischen den Causen Corona und Pilnacek. „Die Klammer ist das Innenministerium. Es ist die Machtbasis des Tiefen Staats der ÖVP“, so der FPÖ-General.

Das macht er an drei Beispielen fest: eine mögliche versuchte Einflussnahme der ÖVP auf die Ermittlungen in Causa Pilnacek wie auch beim Vorgehen der Polizei gegen Corona-Maßnahmengegner bei Demonstrationen während der Pandemie. „Hinzu kommt eine Einflussnahme auf Medien durch die Schaltung von Inseraten und die Bereitstellung von Hintergrund-Infos mit einem bestimmten Spin – etwa das Darstellen der Maßnahmengegner als Rechtsextreme.“ Hier habe sich insbesondere der ORF hervorgetan, so Hafenecker.