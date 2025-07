Darauf kann sich die ÖVP berufen, wenn am 9. Juli der Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats zusammentrifft, um über die Zulässigkeit des U-Ausschusses zu entscheiden. Dafür ist eine einfache Mehrheit nötig - die ohne weiteres zu erreichen sein wird. Denn stimmt eine Regierungspartei auf Basis begründeter Bedenken gegen einen U-Ausschuss, schließen sich die beiden anderen Partner an. So wurde es explizit im Koalitionspakt vereinbart.

Jetzt gerät Bewegung in die Sache: Die ÖVP hat als Hauptbetroffene gleich zwei Gutachten beauftragt, um diese Frage zu klären. Dem Vernehmen nach werden in beiden erhebliche Zweifel an der Verfassungskonformität des FPÖ-Antrags erhoben, wie der KURIER erfahren hat.

Aktuell kursiert eine mögliche Variante, die sowohl unter Regierungsparteien wie auch innerhalb der FPÖ als realistisch eingeschätzt wird: Die FPÖ macht aus ihrem U-Ausschuss kurzerhand zwei, die hintereinander stattfinden. Das hätte ohnehin Vorteile für die FPÖ: Der Zeitrahmen, mit der sie die ÖVP via U-Ausschuss öffentlichkeitswirksam unter Beschuss nehmen kann, würde sich verdoppeln. Die Entflechtung der beiden so unterschiedlichen Themen Corona und Pilnacek wäre in Hinblick auf die bessere mediale Verwertbarkeit ebenfalls im Sinne der FPÖ.

Von offizieller Seite will man bei der FPÖ solche Spekulationen nicht bestätigen: Man habe den Antrag so formuliert, dass man zuversichtlich sei, dass er in seiner bestehenden Form auch vom VfGH als rechtskonform erachtet wird, so ein Sprecher.