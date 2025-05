Causa Pilnacek: Warum der U-Ausschuss der FPÖ noch nicht fix ist

Sollte er in dieser Form tatsächlich kommen, wäre er wohl einer der ungewöhnlichsten Untersuchungsausschüsse der vergangenen Jahre: Unter dem Titel „ÖVP-Machtmissbrauch“ wollen die Freiheitlichen einerseits die Ermittlungen zum Tod des einstigen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek ausleuchten, andererseits die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung.

In der Sondersitzung am Mittwoch hatten die vier anderen Fraktionen bereits massive Bedenken geäußert, ob die Verknüpfung von zwei so unterschiedlichen Themen rechtskonform ist.

Acht Wochen Zeit

Entscheiden muss darüber nun der Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats. Er hat jetzt vier Wochen Zeit, um sich für eine Beratung über das Verlangen der FPÖ zusammenzufinden. Die Entscheidungsfindung in diesem Gremium erfolgt per einfacher Mehrheit. Innerhalb vier weiterer Wochen muss der Ausschuss dann dem Nationalrat berichterstatten. Gibt es keine Bedenken, dürfte es also im September mit den ersten Befragungen losgehen.

Wobei dies – siehe oben – wohl das weniger wahrscheinliche Szenario ist. Nach jetzigem Stand könnte sich eine Mehrheit im Ausschuss finden, die das FPÖ-Verlangen gänzlich oder in Teilen als nicht rechtskonform befindet.