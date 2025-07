Auf Haiders Spuren: Wechselt FPÖ-Chef Kickl nach Kärnten?

Sie stellen die größte Partei im Parlament, in der Steiermark den Landeshauptmann und vielleicht bald in Kärnten den erfolgreichsten FPÖ-Chef auf? Nein, nicht von Jörg Haider ist die Rede, sondern von Herbert Kickl.

Was ist dran am Gerücht, das in Wien kursiert und daran, dass statt einem bald zwei Untersuchungsausschüsse kommen, darüber reden am 59. Tresen der Milchbar Christian Böhmer, Josef Gebhard und Johanna Hager.

