Das genaue Gegenteil zeigt sich in der Kanzlerschaft von Alfred Gusenbauer (SPÖ). Im Juli 2008 fährt er mit 41 Minus-Punkten den Tiefstwert aller Regierungschefs ein. „Die breite Bevölkerung wurde mit Gusenbauer nie so recht warm.“ Selbiges gilt auch für Anschobers Pendant auf der Negativseite: Im September 2003 weist der Vertrauensindex bei FPÖ-Sozialminister Herbert Haupt 27 Minus-Punkte auf.

Bemerkenswert beliebt – gemessen an den Plus-Punkten per se – ist ÖVP-Außenministerin Benita Ferrero-Waldner. Im März 2003 liegt sie mit 49 Punkten im Plus. Am anderen Ende der Skala steht im März 2022 ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg mit 23 Minus-Punkten. „Die während seiner Kurz-Kanzlerschaft verkündete Impfpflicht wurde ihm im öffentlichen Ansehen zum Verhängnis, später ging es mit dem Vertrauen wieder aufwärts“, erklärt Klotz.