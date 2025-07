"So kann man das nicht machen": Regierung wird blauen U-Ausschuss bestreiten

Der von den Freiheitlichen geplante Untersuchungsausschuss geht wohl in die Warteschleife. Die Koalitionsfraktionen werden am Mittwoch im Geschäftsordnungsausschuss das von der FPÖ im Nationalrat eingebrachte Verlangen auf Prüfung diverser Corona-Maßnahmen und des Todes des früheren Sektionschefs Christian Pilnacek "bestreiten", wie VP-Fraktionschef Andreas Hanger ankündigte.

"Schon in der Einsetzungsdebatte zum FPÖ-Verlangen sind erste Bedenken hinsichtlich der Verfassungskonformität des Untersuchungsgegenstandes aufgekommen und direkt nach dem öffentlichen Bekanntwerden des FPÖ-Verlangens haben sich namhafte Verfassungsjuristen wie zum Beispiel Heinz Mayer oder Peter Bußjäger zu Wort gemeldet und gemeint: So kann man das nicht machen", so der ÖVP-Fraktionsführer via Aussendung.

Die FPÖ kann nun entweder ihren Antrag ändern oder den VfGH um eine Klärung ersuchen.