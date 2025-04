Welche Reformen sind jetzt nötig? Das empfehlen Top-Ökonomen

Agenda Austria: Ja, definitiv. Eine Reduktion der Staatsausgaben ist unerlässlich, um das Budgetdefizit zu verringern und das Vertrauen in den Standort zurückzugewinnen. Jeder weiß: Die Defizite von heute sind die Steuern von morgen. Allein heuer werden die Staatsausgaben auf 56 Prozent des BIP steigen – ganz ohne Krise, das ist verrückt. Wir müssen diesen Irrweg beenden, er führt uns immer tiefer in die Krise.

Momentum Institut: Nein. Statt einem bescheidenen Wachstum setzt es ein drittes Rezessionsjahr in Folge. Die Regierung muss die Wirtschaft stärker ankurbeln. Sonst kommen wir aus der Krise nicht heraus. Ohne Wachstum klappt die Budgetsanierung nicht, weil Steuereinnahmen wegbrechen. Die Mehrheit der Sparpakete weltweit scheiterte, wenn Regierungen sie in schlechten Zeiten durchboxen wollten.

Warum entwickelt sich Österreichs Wirtschaft im EU-Vergleich so schlecht?

WIFO: In Österreich ist unter allen EU-Ländern die Rezession am stärksten. Zum einen entwickelt sich die Industrieproduktion am schwächsten in der EU. Außerdem sind die Investitionen stark geschrumpft und werden auch 2025 weiter sinken. Und der private Konsum stagniert aufgrund eines ausgeprägten Angstsparens der Bevölkerung. 2026 wächst Österreich dann wieder fast so stark wie die EU.

Agenda Austria: Weil es die heimische Politik versäumt hat, wichtige strukturelle Reformen umzusetzen. Während andere Länder – wie die skandinavischen Staaten – durch gezielte marktwirtschaftliche Reformen ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern konnten, läuft bei uns alles über den Staat. Und der steckt immer mehr Geld in unproduktive Bereiche, die kein Wachstum schaffen. Deshalb ziehen uns andere Länder davon.

Momentum Institut: Einerseits hat Österreich zu wenige Wachstumsbranchen (IT, KI, Pharma). Dazu kommt: Die letzte Regierung hat nicht in die Preise eingegriffen. Zugelassen, dass die Inflation durchrauscht. Energiekonzerne, Lebensmittelkonzerne, Vermieter, Banken haben mit ihren Preiserhöhungen die Inflation angefacht. Das belastet Haushalte und Betriebe finanziell. Die Gewinne der Banken und Energiekonzerne sind die Verluste der Industrie.

Industriellenvereinigung: Österreich verliert an Dynamik: Hohe Bürokratie-, Energie- und Arbeitskosten bremsen die Wettbewerbsfähigkeit. Besonders die stark gestiegen Lohnstückkosten, durch unverhältnismäßige Lohnabschlüsse der vergangenen Jahre und teure Energie belasten die Industrie. Zusätzlich führen zahlreiche bürokratische Auflagen und weiteres Goldplating zu unnötiger Bürokratielast und hemmen Wachstum.