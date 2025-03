Warum die Budgetkrise noch schlimmer ist als gedacht

Erst am Donnerstag haben die Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS ihre neusten Prognosen veröffentlicht. Doch die sind schon wieder überholt. Oder, wie es SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer gegenüber Ö1 formuliert: „Die Ausgangslage ist doch deutlich schlechter.“ Und zwar in Bezug auf die Statistik Austria, die am Montag die finalen Zahlen zum „gesamtstaatlichen Defizit“ 2024 veröffentlichte. Auf diesen Werten bauen nämlich auch Prognosen auf.