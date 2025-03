Wir werden ärmer: Die Budgetkrise als (letzte) Chance

Derzeit jagt eine Hiobsbotschaft die nächste. EU-weit hat sich 2024 keine Wirtschaft so schlecht entwickelt wie die österreichische. Und das Budgetdefizit fiel, wie die Statistik Austria am Montag bekannt gab, noch massiver aus als befürchtet: 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) oder 22,5 Milliarden Euro an neuen Schulden. Ex-Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) verkündete noch im Wahlkampf, Österreich würde unter drei Prozent des BIP bleiben. Man kann den damaligen Oppositionsparteien nicht verdenken, dass sie im Nachhinein „Wählertäuschung“ monierten.

Dass niemand im Finanzministerium den Einbruch der Wirtschaft, wie auch den wachsenden Schuldenberg von Ländern und Gemeinden, früher erkannt hat, ist ausgeschlossen. Was der Fiskalrat schafft, ist auch den besten Beamten des Landes zuzutrauen. Und dem fiel der Negativtrend bereits im Frühjahr 2024 auf.