500 Milliarden Euro: So viel will Deutschland in den nächsten zehn Jahren in seine teils marode Infrastruktur pumpen. Was bedeutet das für die heimische Wirtschaft? WIFO und IHS sehen die deutsche Konjunkturspritze als Mitgrund, warum auch Österreichs Wirtschaft 2026 sanft wachsen soll.

SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer geht im KURIER-Interview sogar von einem „großen“ Mitnahmeeffekt aus: „Davon wird unsere Wirtschaft enorm profitieren.“