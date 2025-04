Oberbank-Chef über Wirtschaftsforscher "erschüttert"

Gasselsberger verglich die Situation der Banken mit jener der Energieversorger . "Sie sind in der selben Situation, sie müssen Milliarden in die Netze investieren." Bei der Oberbank steigt die Bankenabgabe heuer von 4 auf 14 Millionen Euro.

Das Beteiligungsergebnis (z.B. aus Anteilen an der voestalpine) ging hingegen um rund ein Drittel zurück, was aber zum einen über dem budgetierten Wert liege, zum anderen habe es im Vorjahr einen Sondereffekt gegeben. Gasselsberger will die Dividende für 2024 um 15 Prozent auf 1,15 Euro je Aktie anheben und in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. "Das sind bis 2030 140 Millionen im Jahr, für mich die Untergrenze." Das sei mit den anderen Vorständen abgestimmt, sagt der in wenigen Tagen 66-jährige, dessen Vertrag 2027 endet.