Personalnot: Gratis-Klimaticket für Polizeischüler

So sei unter anderem eine Herabsetzung der Aufnahmekriterien beim Sportteil des Auswahlverfahrens oder eine Wiederholungsmöglichkeit bei negativem Prüfungsergebnis während der Polizeischule denkbar. "Die Punkte befinden sich derzeit noch in Planung und Überprüfung im Hinblick auf Art, Zeit und Form der Umsetzbarkeit", so der Sprecher. Eine Umsetzung sei in diesem Jahr geplant.