Warum dieses Wiener Unternehmen vor allem auf Über-50-Jährige setzt

Noch ein paar Zahlen: 2023 betrug die Quote der 55- bis 64-Jährigen im Job gerade einmal 57,3 Prozent (der EU-Schnitt liegt bei mehr als 60). Und auch beim tatsächlichen Pensionsantrittsalter ist Österreich mit knapp 60 Jahren eher schwach.

Das ist, gelinde gesagt, erstaunlich. Denn was das Arbeiten im Alter angeht, ist Österreich im EU-Vergleich unter dem Durchschnitt.

Er muss es wissen, denn das erste Einstellungsgespräch ist bei ihm ausnahmslos Chefsache. Die formale Qualifikation sei wichtig, aber nicht entscheidend. „Der Schlüssel ist, ob jemand ins Team und ins Unternehmen passt. Je genauer ich das vorher klären kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es später funktioniert. Vermutlich wird das bei älteren Arbeitnehmern zu wenig berücksichtigt.“

Das sieht auch Gerald Bittermann ähnlich. In seinem früheren Berufsleben war der Baumeister Projektleiter. Er hat unter anderem Wiens ehemals höchstes Gebäude, den Millennium Tower, mitgebaut und Projektvolumina von einer halben Milliarde Euro verantwortet.

„Da schläft man nicht immer gut, der Druck ist groß“, sagt Bittermann. Heute leitet er die Immo-Sektion in Ebners Unternehmen und weiß, was er an älteren Mitarbeitern hat. „Da herrscht ein anderer Arbeitsethos. Man arbeitet gerne im Büro, tauscht sich mit Kollegen aus. Das passt gut zu unseren Kunden, denn die sagen nicht selten: Bitte schicken Sie uns keine Studenten.“