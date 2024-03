Kein Karriere-Ende: Warum immer mehr Pensionisten weiter arbeiten

Auch bei jenen, die nicht arbeiten müssten, habe sich die Perspektive geändert. „Ein Menschenleben ist mittlerweile so lange, dass es mehr geben muss“, sagt sie. „Man fühlt sich heute in den 60ern nicht wie 60. Ich fühle mich eher wie meine Mutter mit 45.“

Einen Faktor spielt die Ausbildung, sagt Mayrhuber. „Wenn ich besser gebildet bin und einen guten Job habe, ist der Anreiz, weiterhin mein Wissen zur Verfügung zu stellen, sicherlich ein höherer“, so die Ökonomin. Viele würden den Weg in die Selbstständigkeit einschlagen, belegen Daten. Denn dort ist der Anteil an Personen über dem Pensions-Antrittsalter in Relation weit höher als bei den unselbstständig Erwerbstätigen, analysiert Mayrhuber.

Weil es Sinn macht

„Vielen geht es darum, etwas Sinnvolles zu machen“, berichtet Karriereberaterin Sabina Haas. Das Wissen, das man sich über die Jahrzehnte angeeignet hat, weiterzugeben. „Man kann sein Herz befragen, seine Leidenschaft. Die, die freiwillig in der Pension arbeiten können, achten noch mehr auf ihre wahre Berufung“, so die Coachin. Modelle gibt es mittlerweile einige, in denen ältere wie jüngere Generationen voneinander profitieren, sagt Haas. Und auch der Arbeitsmarkt zieht langsam nach, berichten die Gesprächspartnerinnen dem KURIER.

„Bis vor Kurzem war es so, dass man mit 60 oder 65 in Pension gehen musste, um Platz für die Jüngeren zu machen“, sagt Fitzbauer. Doch mittlerweile ändere sich das Bild in der Öffentlichkeit – nicht zuletzt aufgrund des großen Bedarfs an Arbeitskräften. Das „Alles oder nichts“-Prinzip – also voll einsatzfähig und belastbar zu sein oder gar nicht mehr gebraucht zu werden – hält sich in Österreich trotzdem noch, sagt Mayrhuber. „Da gibt es eine große Notwendigkeit, dass Unternehmen umdenken. Hier gibt es viel zu tun.“