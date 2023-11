Bablers Prestigeprojekt: SPÖ-Parteichef wird künftig direkt gewählt

Arbeitszeit

Die innerparteilichen Frontstellungen zeigten sich auch bei der Abstimmung über ein weiteres Wunschthema von Babler: Jene über den Antrag, der die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung enthielt.

Er bekam zwar eine sehr große Mehrheit, es gab aber auch einzelne Gegenstimmen. Und die burgenländische Delegation enthielt sich geschlossen. Thomas Schaden, selbst Besitzer eines Kleinunternehmens und Vertreter des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Niederösterreich, argumentierte, dass er bei Umsetzung des Leitantrags einen seiner zehn Mitarbeiter schweren Herzens abbauen müsste: „Weil wir es nicht stemmen könnten.“

Die burgenländischen Delegierten enthielten sich, weil laut Überzeugung der dortigen Partei ein höherer Mindestlohn wichtiger und effektiver sei als eine reduzierte Arbeitszeit.

Nur mit einer Enthaltung angenommen wurde hingegen jener – teils auch parteiintern umstrittene – Leitantrag, der zum Ziel hat, die Teuerung per Verfassungsbestimmung zu begrenzen. Dagegen hatte sich zuletzt wie berichtet der Linzer Bürgermeister Klaus Luger ausgesprochen. Befürworter argumentieren hingegen, dass es solche Regelungen in anderen Ländern bereits geben würde. Beispielsweise in der Schweiz.

