Nahost: SPÖ fordert eine Zwei-Staaten-Lösung

Gefordert wird in dem Antrag, dass es ein Selbstimmungsrecht der Palästinenser in einem eigenen Staat geben soll. Zitat daraus: "Die Versorgung der Menschen im Gaza-Streifen mit Wasser, Lebensmitteln, Energie, sozialer und Gesundheits-Infrastruktur muss umgehend wieder hergestellt werden, damit ein Leben in Würde möglich ist. Weitere Eskalationen sind zu verhindern und es ist mehr zu unternehmen, um die Zivilbevölkerung in Israel, Gaza und im Westjordanland zu schützen." Und: "Im Rahmen dieser Verantwortung muss die Unterstützung für den Neuaufbau einer zukunftsfähigen Gesellschaft in palästinensischen Gebieten eine entscheidende Rolle spielen."

