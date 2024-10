Parteichefs bei Van der Bellen: Bundespräsident nimmt Tempo heraus

„Klarheit“, lautete das Schlagwort, das Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen bei der Regierungsbildung zuletzt in den Mittelpunkt gestellt hat.

Diese Gespräche haben vergangene Woche stattgefunden, an der Lage, also an der inhaltlichen Differenz und vor allem der persönlichen Ablehnung von Nehammer und Babler gegenüber Kickl haben sie, wie vermutet, aber nichts geändert. Sowohl SPÖ als auch ÖVP halten den FPÖ-Chef für nicht regierungstauglich.

Heute, Montag, werden Kickl, Nehammer und Babler in der Hofburg vom Bundespräsidenten empfangen, damit sich dieser noch einmal aus erster Hand informiert.