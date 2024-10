„Jetzt redet’s halt noch einmal miteinander!“

Genau so hat es Alexander Van der Bellen zwar nicht formuliert. Aber das war – vereinfacht gesagt – der Sukkus jener knapp sechsminütigen Rede, die der Bundespräsident am Mittwoch in der Hofburg hielt.

Nachdem das Staatsoberhaupt seit Freitag mit allen Chefs der im Parlament vertretenen Parteien vertrauliche Einzel-Gespräche geführt hat, fällte er gestern eine unorthodox anmutende Entscheidung: Anders als bisher, erteilt der Bundespräsident keiner Partei und keinem Parteichef explizit den Auftrag, eine Mehrheit im Parlament bzw. eine Regierungskoalition zu organisieren. Zumindest noch nicht.